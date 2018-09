Mulher morre após supostamente atirar-se de prédio Uma mulher, identificada como Célia de Fontes Silva, de 26 anos, teria se jogado do apartamento onde morava, no terceiro andar de um prédio localizado na Rua Santo Antônio, no centro da capital paulista. A queda ocorreu por volta da 1h15 desta quinta-feira. Gravemente ferida, ela foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde morreu. Segundo a polícia, a queda ocorreu de uma altura de cerca de 25 metros, porque antes do primeiro andar há um muro de 15 metros que escora o terreno sobre o qual o prédio foi construído. Ao chegar com a mulher ao hospital, o marido de Célia, cujo nome não foi divulgado, disse aos médicos que a jovem havia se jogado. A Central de Operações da Polícia Militar recebeu via 190 uma chamada na qual o solicitante afirma que uma mulher loira havia caído do prédio neste endereço e que antes da queda foram ouvidos gritos provenientes possivelmente de uma discussão. O caso está sendo registrado no 4º Distrito Policial, da Consolação. Segundo os policiais de plantão na delegacia, o marido disse que a mulher teria se jogado e que a princípio não ocorreu discussão alguma.