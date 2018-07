Mulher morre atropelada por ônibus desgovernado no PR Uma mulher morreu atropelada ontem por um ônibus desgovernado em Francisco Beltrão, no sul do Paraná. O motorista teria estacionado o veículo em uma ladeira para fazer uma pausa e tomar água quando, de repente, o ônibus começou a descer a ladeira. O veículo atingiu a vítima na rua. Uma passageira que estava dentro do ônibus tentou pular e ficou com o pé machucado.