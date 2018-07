Mulher morre baleada dentro de casa no RJ

De acordo com a PM, os confrontos entre os integrantes de duas facções ocorrem desde a última sexta-feira, para retomada do controle do tráfico de drogas na região. Neste período, quatro homens foram presos e duas pistolas e dois fuzis foram apreendidos.

Durante a operação dos PMs do 15º BPM (Caxias) ontem, foram apreendidos dois fuzis, duas metralhadoras, um revólver 38, carregadores, munições, granadas, além de drogas. Seis homens foram presos.