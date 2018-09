Mulher morre carbonizada em casa em no interior de SP Um incêndio no início da noite desta sexta-feira provocou a morte de Zilda Catarina de Souza, de 55 anos, no bairro Cerâmica, em Miguelópolis, na região de Ribeirão Preto. O telhado desabou e dificultou a saída da mulher da residência. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Zilda estava sozinha na casa e morreu carbonizada. O caminhão-pipa da prefeitura foi usado para controlar o incêndio, mas não houve tempo para salvar a mulher. A Polícia Civil aguarda o laudo da perícia do incidente para descobrir a causa da origem do fogo.