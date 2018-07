Mulher morre dentro de carro durante enchente em SP Uma mulher morreu afogada no fim da noite de ontem após ser surpreendida por um alagamento em Rio Claro, cidade do interior de São Paulo. De acordo com os bombeiros, a vítima estava dentro de um veículo na Avenida Rio Claro, que fica na parte baixa da cidade, por onde passa o Ribeirão Claro, quando foi pega de surpresa por uma enchente. A água chegou até o teto do veículo e Lourdes Aparecida Sartori não conseguiu sair.