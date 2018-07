Mulher morre durante lipoaspiração em hospital de SP A paciente Regiane Aparecida Elizabete Bauer morreu enquanto era submetida a uma cirurgia de lipoaspiração na manhã de hoje no Hospital Master Clin, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o enfermeiro responsável pelo hospital, Paulo Sanches, o local possui todo o suporte necessário em casos de emergência. "Nós fizemos primeiramente a entubação, depois tentamos a ventilação, a reanimação mecânica e com equipamentos", afirmou. "Ela deu entrada com saúde, com os exames todos feitos e temos o documento de autorização da cirurgia, que explica todos os riscos, assinado por ela", disse. Sanches afirmou que todas as cirurgias envolvem riscos e que o hospital aguardará um laudo do Serviço de Verificação de Óbito, que deverá apontar as reais causas da morte de Regiane, de 27 anos. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela) para que o caso seja apurado.