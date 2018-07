Mulher morre e 4 ficam feridos em colisão no RS Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram gravemente feridas em colisão na manhã deste sábado na BR-116, no sentido capital, na região de Morro Reuter, no Rio Grande do Sul. Cristiane Fassbinder, de 25 anos, não sobreviveu ao choque frontal entre o carro de passeio em que viajava - um homem de 30 anos e uma criança de 7 também estavam no automóvel e sofreram ferimentos graves - e um caminhão de bois.