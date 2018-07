Mulher morre em acidente entre moto e carro em Jaú

O carro tentava uma ultrapassagem quando bateu de frente com a motocicleta, que vinha no sentido contrário. Vicente, que confessou aos policiais rodoviários ter bebido cerveja antes de dirigir, não tinha R$ 5.450,00 para pagar a fiança, foi preso em flagrante por homicídio culposo e conduzido à Cadeia Pública de Barra Bonita.

Na cidade de Novo Horizonte, a 429 km de São Paulo, o fiscal Antônio Domingues, de 53 anos, bateu em dois carros e invadiu uma mercearia, derrubando paredes e prateleiras do estabelecimento na tarde de sábado.

O carro, uma VW Brasília, ficou desgovernado e também atropelou a dona do estabelecimento, Josefina de Jesus, de 70 anos, que no momento do acidente estava no interior da mercearia. Ela precisou ser internada na Santa Casa da cidade com fratura na costela e escoriações.

Domingues, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi submetido a exame de sangue para confirmação de dosagem alcoólica. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesões corporais dolosas e neste domingo, teve a prisão preventiva decretada pelo juiz plantonista da Comarca de Catanduva.