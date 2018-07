Mulher morre em enchente

CAMPINAS

A empregada doméstica Lourdes Aparecida Sartori, de 52 anos, morreu na madrugada de ontem em Rio Claro, a 190 km de São Paulo, ao tentar passar de carro por uma área alagada. De acordo os bombeiros, Lourdes saiu da Rodovia Washington Luís e entrou na cidade pela Avenida Tancredo Neves, pouco depois de meia-noite de quarta-feira. O local, uma baixada sob a rodovia, estava alagado, o Celta de Lourdes parou e foi coberto pela água. A água chegou a 1,5 metro.

Testemunhas que estavam no local e chamaram o socorro disseram que a mulher não conseguiu sair do veículo. "Quem estava por perto tentou ajudar, mas foi tudo muito rápido e não deu tempo. Quando chegamos ela ainda estava no carro", afirmou o cabo Antonio Carlos Serafim, do 16º Grupamento de Bombeiros de Rio Claro.

A chuva em Rio Claro começou no fim da noite de quarta-feira e durou até as 2 horas de quinta. O local mais prejudicado foi o Jardim Inocoop, onde o Córrego da Servidão transbordou e atingiu 15 moradias e nove estabelecimentos comerciais, de acordo com a Defesa Civil. "A área é uma baixada e quando o córrego transborda é como se fosse uma bacia cheia d"água", disse Serafim. Os bombeiros receberam diversas chamadas de pessoas que ficaram ilhadas por causa da chuva.

FAMÍLIA

O corpo de Lourdes Sartori foi sepultado no fim da tarde de ontem no Cemitério São João Batista. "O descaso com a população chegou ao ponto de fazer a gente perder uma pessoa por causa da enchente. Entra governo, sai governo e as coisas continuam as mesmas. Agora é a gente que vai ficar sofrendo para o resto da vida", disse o empresário José Aparecido Sartori, um dos seis irmãos da doméstica. "Temos uma fé muito grande, mas está terrível. A morte súbita dela deixou todo mundo chocado."

O irmão da vítima recebeu a notícia da morte de Lourdes por volta das 2 horas. Ela tinha ido visitar amigos e voltava para casa, no bairro Consolação, quando foi surpreendida pelo alagamento.

A prefeitura de Rio Claro informou, por meio da Assessoria de Imprensa, que reiterou cobrança ao governo do Estado e à Centrovias, concessionária responsável pela administração da Rodovia Washington Luís, para a liberação de R$ 30 milhões para obras na área próxima do trevo de acesso em que Lourdes foi surpreendida pela enchente.

CÓRREGO

A Secretaria de Obras informou que vai iniciar obras de canalização de 1.050 metros do Córrego da Servidão em 90 dias, conforme previsto em edital de concorrência pública que será divulgado na próxima semana. As obras incluem alargamento de uma passagem sob a linha férrea que atualmente tem barrado o escoamento das águas. O investimento previsto é de ao menos R$ 18,6 milhões, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).