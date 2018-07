Mulher morre em operação policial no Rio Vinte anos depois de perder uma filha durante uma operação policial na favela de Acari, zona norte do Rio, a dona de casa Célia Regina da Conceição Germano, de 59 anos, reviveu a mesma dor na manhã dessa quarta-feira, 26. Ana Cláudia Germano Coutinho, de 29, morreu quando foi buscar o filho caçula na casa da avó paterna. Mãe de quatro filhos, ela faltou a uma entrevista de emprego para levar a criança, que estava com febre, ao hospital.