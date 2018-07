Mulher morta em SP era mãe das crianças abandonadas Um parente identificou o corpo da mulher encontrado em uma estrada rural de Mairinque como sendo da mãe das crianças abandonadas no mesmo local na madrugada desta quinta-feira, 19. A identidade do homem, que estava amarrado com as mãos às costas, não tinha sido confirmada até o final da tarde. A polícia acredita que o autor ou autores do duplo homicídio renderam a família e decidiram poupar as crianças.