Mulher morta pela filha será enterrada hoje

Nutricionista responsável de uma academia em Interlagos, também na zona sul, Renata matou a mãe a facadas em casa, em Cidade Dutra, bairro vizinho. O irmão da acusada, ao chegar em casa, viu uma mulher no telhado, mas não percebeu que era Renata, pois estava com roupas muito velhas.

Ao entrar no imóvel e procurar pela mãe, encontrou a dona de casa caída próximo à sacada. A nutricionista, que, segundo informações levantadas pela polícia junto a parentes, possui distúrbios mentais, foi detida na casa vizinha por policiais militares, acionados pelo irmão.

Após confessar o crime e com as mãos machucadas por mordidas de cachorro e hematomas nos olhos, Renata foi levada o Hospital Geral do Grajaú. A polícia espera por um laudo psiquiátrico da acusada para dar continuidade no inquérito. O caso foi registrado no 102º Distrito Policial, do Socorro, mas o andamento nas investigações será dado pelo 48º Distrito Policial, de Cidade Dutra. Renata foi presa em flagrante por homicídio doloso.