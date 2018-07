Mulher mostra documento falso em consulado e é detida

Segundo a polícia, ela disse que adquiriu os documentos por meio de um site na internet. Os agentes identificaram que o material foi emitido por uma agência especializada em fraude que está sendo investigada desde 2010. Estima-se que mais de 100 pessoas tenham utilizado os serviços da agência, que é sediada no Paraná e atua em todo o País.

A investigação sobre a quadrilha é conduzida em conjunto pela Polícia Civil de São Paulo, pelo Ministério Público Estadual do Paraná, pela Polícia Civil do Paraná e pelo Departamento de Segurança Diplomática (DSS) do Consulado dos EUA. Outras sete pessoas foram presas por envolvimento com o grupo.