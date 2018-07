Mulher nos EUA dá à luz oito bebês em cinco minutos

Uma mulher deu à luz oito bebês na Califórnia, no segundo caso do tipo a ser registrado nos Estados Unidos. Os seis meninos e duas meninas nasceram por cesariana - nove semanas antes da data prevista para a gestação - no Centro Médico Kaiser Permanante Bellflower, em Los Angeles. Os médicos dizem que o processo de nascimento de todos os bebês durou apenas cinco minutos, de acordo com o jornal Los Angeles Times. Os bebês pesavam entre 820 gramas e 1,54 quilos cada um, e a equipe médica que realizou a cirurgia diz que eles passam bem. Segundo o médico Mandhir Gupta, que realizou a cirurgia, os bebês gritavam e chutavam com vigor, afirmou o médico . A equipe esperava sete bebês, e encontrar um oitavo foi uma surpresa. Bebês que nascem nove semanas prematuramente precisam de ajuda para respirar. Gupta disse esperar que os bebês fiquem até oito semanas em incubadoras. As primeiras 72 horas são cruciais para os bebês "mas a pressão sangüínea é muito boa, o batimento cardíaco deles, é muito bom", afirmou o médico, segundo o jornal americano. A mãe pretende amamentar todos os bebês. O correspondente da BBC em Los Angeles, Peter Bowes, disse que a identidade da mãe não foi revelada e que ela pediu que a liberação de informações sobre o parto e seu histórico médico seja restrita. A mãe pode receber alta em uma semana, mas os bebês devem permanecer no hospital por mais dois meses, disse o Los Angeles Times. A primeira vez em que uma mãe deu à luza oito bebês nos Estados Unidos foi em 1998, na cidade de Houston, no Texas. Um dos bebês morreu uma semana depois, mas os demais continuam vivos e recentemente celebraram seu décimo aniversário. A mãe, a nigeriana Nkem Chukwu, entrou em trabalho de parto 15 semanas antes do programado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.