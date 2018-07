Mulher nos EUA é acusada de matar as quatro filhas

Uma mãe suspeita de matar as quatro filhas foi acusada de assassinato em um tribunal de Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. De acordo com o jornal Washington Post, os corpos das quatro filhas de Banita Jacks, com idades de entre 5 a 17 anos, foram encontrados por policiais na quarta-feira, em avançado estado de decomposição. A polícia diz que Jacks, de 33 anos, negou ter matado as filhas e afirmou que elas morreram enquanto dormiam. Ela teria dito ainda que as crianças estavam "possuídas por demônios" e que estão mortas há pelo menos quatro meses. Indícios de assassinato "Ela disse que quando as três filhas mais jovens morreram, ela as colocou lado a lado no quarto em que morreram", dizem os documentos do tribunal. Jacks disse que nunca chamou as autoridades para remover os corpos "porque ela não confiava em nenhum órgão e porque ela achava que se avisasse as equipes de emergência teria mais problemas". Ela também teria dito que não tinha alimentado suas filhas "por um longo período antes de suas mortes". Porém, promotores afirmaram ter encontrado indícios de que as meninas tenham sido assassinadas. Brittany Jacks, de 17 anos, teria três feridas em seu pescoço, que pareciam ter sido causadas por uma faca. Tatianna Jacks, de 11 anos, e N'Kiah, de 6, teriam marcas que sugeriam estrangulamento. Aja Fogle, de 5 anos, tinha marcas menos evidentes de estrangulamento e sinais de um trauma na parte de trás da cabeça, segundo promotores. Uma parente de Jacks disse que ela estava "tendo problemas" depois da morte, por câncer, do pai de duas das crianças, há um ano. Jacks está detida e deve se apresentar novamente ao tribunal no dia 11 de fevereiro. Se for considerada culpada, pode ser condenada à prisão perpétua. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.