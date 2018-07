Mulher perde cargo no gabinete do marido A mulher do desembargador Ademir Paulo Pimentel, Silvia Rocha de Oliveira Pimentel, terá de deixar o cargo que ocupa no gabinete do marido, no Tribunal de Justiça do Rio. O ministro Eros Grau, do STF, cassou a decisão tomada pelo TJ-RJ que permitiu a manutenção de Silvia no cargo de assessora de órgão julgador. A decisão foi baseada em interpretação da Resolução 7/05 do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe o nepotismo.