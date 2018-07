Mulher perder as unhas mais longas do mundo em acidente

A americana Lee Redmond, a mulher com as unhas mais compridas do mundo, as quebrou em um acidente de carro ocorrido na última terça-feira. Redmond, cujas unhas mediam juntas 8,65 metros e figuravam no Livro Guinness dos Recordes , viajava no banco de passageiros quando foi projetada para fora do veículo na hora da batida, que envolveu ainda outros três carros, em Salt Lake City, no Utah, segundo o jornal local Deseret News noticiou na sexta-feira. A americana sofreu ferimentos graves e foi socorrida imediatamente. Mas, de acordo com a polícia e com um membro da família que falou ao jornal, ela não corre risco de vida e deve se recuperar logo. No entanto, o site do Livro Guinness dos Recordes diz que as unhas "sofreram danos irreparáveis". Em um comunicado no site, o editor-chefe do Guinness, Craig Glenday, diz que Redmond "é uma representante fantástica da marca, tendo aparecido em vários programas de televisão em todo o mundo e promovendo nas escolas a idéia de que é bom ser diferente". "Perder suas unhas de maneira tão terrível foi um choque para todos nós do Livro dos Recordes - elas eram parte fundamental da vida de Lee e de sua personalidade única", afirmou Glenday. Redmond não cortava as unhas há 30 anos. A mais longa delas - a do polegar direito - media 89 cm. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.