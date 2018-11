Mulher picada por escorpião é indenizada A dona de casa Hilda Sabina Brasil, picada por um escorpião em uma loja do supermercado Carrefour em Presidente Prudente, São Paulo, receberá R$ 15 mil de indenização por danos morais. A decisão é do juiz Leonino Carlos da Costa Filho, da 2.ª Vara Cível do Fórum de Presidente Prudente. Hilda foi picada quando pegava uma peça de mortadela que estava em uma caixa de papelão. Ela pedia R$ 208 mil pela demora em ser socorrida e por ter ficado uma semana sem trabalhar. O Carrefour culpa a cliente, que teria se precipitado ao abrir a caixa, e vai recorrer.