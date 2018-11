Mulher pode ser multada por agredir criança sob tutela

A criança foi encontrada no apartamento de Vera Lúcia, em Ipanema, na zona sul da cidade, pelo Conselho Tutelar no dia 14. A menina tinha hematomas em todo o rosto. Ex-funcionárias da procuradora fizeram a denúncia. O advogado da procuradora, Jair Leite Pereira, negou que sua cliente tenha agredido ou torturado a menina.

Na ação, os promotores pedem que Vera Lúcia pague multa por ter descumprido "os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes de tutela ou guarda", como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As Promotorias de Infância e Juventude do Rio pretendem ingressar nos próximos dias com ação de indenização por danos morais por causa das humilhações e ofensas sofridas pela criança.