Mulher prende filho dependente químico a correntes Uma dona de casa de 40 anos prendeu o filho de 18 anos com uma corrente usada para trancar o portão de sua casa, em Sumaré (a 120 quilômetros de São Paulo), na madrugada de hoje. Ailton da Costa havia brigado com o irmão de sua mãe, Maria Aparecida, e seu padrasto, depois de usar cocaína, êxtase, LSD e crack, segundo informou à polícia após ser detido. A mãe informou que o garoto levou um aparelho de DVD da casa de seu tio para trocar pelas drogas. O homem conseguiu pegar o sobrinho e o levar para casa, mas foi ameaçado com um objeto cortante. O padrasto teve a barriga machucada quando tentou interferir na discussão. A mãe usou a corrente para manter o filho preso pelas pernas até que a polícia chegasse ao local, no bairro Jardim Macarenko.