Mulher presa por maus-tratos contra 4 filhos em SP

O denunciante seria o dono da casa onde mãe e crianças moravam, no Jardim Vitória. Os policiais chegaram rapidamente no local após serem informados de que Natália tentava afogar o bebê no vaso sanitário, o que não foi comprovado nem confirmado até o momento. A criança foi socorrida pelos policiais e encaminhada ao Hospital Geral São Mateus, onde passa bem.

Segundo a PM, Natália aparentava estar embriagada quando foi detida e levada para o 49º Distrito Policial de São Mateus, onde ainda tentou agredir uma representante do Conselho Tutelar, acionada para acompanhar o caso. A mãe prestou depoimento, assinou um termo circunstanciado de maus-tratos e foi liberada. As quatro crianças, que tomavam banho gelado pois na casa não há chuveiro, foram levadas pela conselheira tutelar a um abrigo da Prefeitura de São Paulo, no bairro da Mooca, zona leste da capital.

O namorado da acusada, em depoimento, não confirmou a tentativa de afogamento e disse que a mãe estava chacoalhando o bebê e o jogava na cama com violência. O denunciante alugou o imóvel para Natália, mas não recebia nada havia dois meses.