Mulher que acordou no IML morre em Alagoas A mulher dada como morta e que acordou no Instituto Médico Legal de Alagoas Estácio de Lima, em Maceió, na manhã de ontem, Divaci Cordeiro dos Santos, de 60 anos, morreu na madrugada de hoje vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ela estava internada no Hospital Geral do Estado.