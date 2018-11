Mulher que agrediu professora é condenada à prisão

Em maio de 2011, a mulher teve um desentendimento com a professora Sonia Maria Mendes, que dava aulas para sua filha. Ela esperou a docente na saída da escola, a agarrou pelo cabelo, derrubou no chão e a chutou. A professora sofreu fraturas múltiplas no rosto e passou por várias cirurgias. A agressora foi presa em seguida e teve negado pedido para responder ao processo em liberdade. Oito meses após a agressão, a professora continua em tratamento e está afastada de suas funções.