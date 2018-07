Mulher que atirou cães pela janela será indiciada Isabel Cristina Morais Dias Scrima, de 53 anos, acusada de atirar seus dois cachorros pela janela do 10º andar de um edifício, no bairro de Pitangueiras, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, na madrugada de ontem, será indiciada por maus-tratos, segundo o delegado titular da Delegacia Sede Claudio Rossi.