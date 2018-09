Mulher que disse ter encontrado bebê é a mãe da criança A mulher que encontrou um bebê recém-nascido dentro de uma bolsa na quinta-feira, em Santa Maria, no Distrito Federal, perto de um hospital da cidade, é a verdadeira mãe da criança. Segundo o delegado-chefe adjunto da 33ª DP de Santa Maria, Murilo José, a jovem, de 18 anos, compareceu espontaneamente à delegacia no último sábado, 17, após já ter sido ouvida pela polícia sobre a localização do bebê.