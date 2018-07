Mulher que mandou matar o pai é absolvida em Recife

De família de agricultores, Severina vive na área rural de Caruaru, agreste pernambucano. Não aprendeu a ler nem escrever. Aos nove anos, foi estuprada pelo pai. A mãe ajudou na tarefa, segurando-a na cama. Ela foi abusada por anos seguidos e teve 12 filhos do pai. Sete morreram. Quatro dos cinco filhos, o mais velho hoje com 19 anos e o mais novo, com 12, acompanharam o julgamento. Entre eles, uma adolescente de 16 anos.

Em novembro de 2005, Severina conta ter sido espancada pelo pai, por três dias

seguidos, por se negar a fazer o mesmo que sua mãe havia feito: levar e segurar a filha, então com 11 anos incompletos, para que ele a violentasse. Diante da resistência, Severino a teria ameaçado de morte: ou levava a filha para a cama ou morreria. Severina se antecipou.

Irmã da vítima e tia de Severina, Otília Maria da Conceição, 86 anos, disse que a família sabia de tudo. Nada fazia, por medo. "Meu irmão era perigoso", disse ela, presente ao julgamento que durou três horas. Severina tentou várias vezes escapar do jugo do pai. Nas vezes em que fugiu, ele a encontrou e a trouxe de volta. Nas duas vezes em que tentou denunciar o caso na delegacia de Caruaru, foi desacreditada. "Ele ia com advogado e botava a menina (Severina) para trás", asseverou Otília.

Severina se emocionou depois do veredito: "Deus me deu liberdade para eu poder

cuidar dos meus filhos", disse ela, que afirmou já ter perdoado a si mesma e ao pai. Ela chegou a ser presa, logo depois do crime, e ficou um ano e seis dias em um presídio no município de Buíque, também no agreste. Lá conheceu uma agente penitenciária que indicou sua filha, Pollyana Queiroz, recém-formada em Direito, para ser sua defensora. "Foi feita justiça", resumiu a advogada. Já Edílson Francisco de Amorim e Denisar dos Santos, executores do crime, foram condenados, em 2007, a 17 e 18 anos de prisão, respectivamente, e cumprem a sentença em um presídio de Caruaru.