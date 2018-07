Mulher que matou milionário começa a ser julgada no Rio Começou hoje à tarde, no Tribunal do Júri de Rio Bonito, interior do Rio, o julgamento da ex-cabeleireira Adriana Ferreira de Almeida, acusada de mandar matar o próprio marido, René Senna, que era agricultor e ganhou na Mega-Sena. O crime ocorreu em 2007.