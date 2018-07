Mulher que roubou bebê no RJ se apresenta à polícia

A suspeita, identificada como Tanit Cardoso Peixoto, compareceu à delegacia com um advogado. Por volta das 16h30 ela ainda aguardava a chegada do delegado, que irá interrogá-la. Ela se entregou com a criança, em um município da região serrana, distante cerca de 150 km do local do crime. A mulher, de 27 anos, disse que já tinha dois filhos homens e queria uma menina.

Ela se passou por médica para roubar o bebê. Ela entrou com uma roupa branca no hospital e conseguiu acessar suas dependências. Segundo o diretor da unidade, Sérgio Moutinho, como muitos médicos de fora fazem cirurgia no local, a liberação na entrada é natural.

Logo depois de entrar, a falsa médica se dirigiu à ala da maternidade e disse para uma das mães que levaria seu bebê para realizar alguns exames. O problema foi descoberto quando uma enfermeira do hospital foi verificar a situação do recém-nascido e descobriu que ele não estava lá. Após realizarem buscas nas dependências do prédio, os médicos passaram a notícia para a mãe e chamaram a polícia.

De acordo com Moutinho, imagens do circuito interno de câmeras mostram claramente o momento em que a suspeita entra e sai do hospital. Nesse intervalo, ela aparece saindo do quarto com o bebê no colo, entrando no banheiro, e saindo com apenas um sacola, sem nada mais nas mãos. A suspeita é de que o bebê estaria na sacola.

"A própria mãe deu a criança, não temos acesso a isso. Ela saiu com o bebê dentro da bolsa, não revistamos as pessoas quando saem. São cerca de mil pessoas entrando e saindo, todos os dias", disse o diretor. Mesmo assim, o hospital informou que vai reforçar a segurança.

A sequestradora tentou o golpe em pelo menos outros dois hospitais da cidade. No Pronto Socorro de São Gonçalo, foi barrada na entrada por não ser funcionária da unidade. Na segunda tentativa, na Clínica São Gonçalo, a suspeita conseguiu entrar, mas não teve sucesso.

A tia de uma recém-nascida desconfiou da ação dela, que dizia ser enfermeira. A mulher chegou a ser abordada por seguranças da unidade, mas foi liberada ao apresentar a carteira falsa. Na clínica, a sequestradora se identificou como Taíza Kézia. A polícia investiga a existência de pelo menos um comparsa que teria ajudado a suspeita na fuga, pois ela se movimentou rapidamente nos três hospitais em que tentou o golpe.