Mulher que sequestrou criança confessa ter matado mãe Michele Vieira Melo, de 24, anos, que na terça-feira, 06, havia confessado ter sequestrado o bebê Jenifer da Silva Araújo, de 13 dias, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, admitiu nesta quarta-feira também ter matado a mãe do bebê, Diana Oliveira da Silva, segundo a polícia. O corpo da mulher foi encontrado em um matagal próximo de um posto de saúde onde as duas mulheres se conheceram.