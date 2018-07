Mulher que sequestrou neto no interior paulista é presa A polícia de Santana do Livramento (RS), na divisa do Brasil com o Uruguai, prendeu a aposentada Dalva de Oliveira, de 63 anos, acusada de sequestrar o neto, de 4 anos, em Franca (SP). Ela foi localizada ao atravessar a fronteira para receber sua aposentadoria no lado brasileiro da cidade.