Mulher que sofreu abuso do pai recebe auxílio no MA A mulher que foi abusada pelo pai e mantida em cárcere privado durante 16 anos recebeu hoje ajuda técnica e psicológica da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O objetivo é fazer Sandra Maria Monteiro, de 28 anos, retomar sua vida. No entanto, os conselheiros tutelares de Pinheiro, distante 340 quilômetros de São Luís, capital do Estado, ainda não conseguiram encontrar uma casa nova para Sandra. E ela ainda está psicologicamente abalada para viver sozinha com os sete filhos.