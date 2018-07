Mulher que sofreu erro médico no RS será indenizada Uma mulher que sofreu erro médico ocorrido no Rio Grande do Sul vai receber indenização de R$ 120 mil do plano de saúde suplementar Comunidade Evangélica Luterana São Paulo (Celsp) - que passou a ser a nova denominação da Ulbra Saúde -, e do médico Francisco Stefanelo Cancian, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).