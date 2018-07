Mulher rouba trem e invade casa na Suécia

ESTOCOLMO - Uma funcionária de limpeza roubou um trem e saiu dos trilhos, invadindo uma casa na Suécia nesta terça-feira, 15, em um incidente que a polícia está investigando. Apenas a própria mulher se machucou.

Não ficou claro como a mulher, que tem cerca de 20 anos, conseguiu as chaves necessárias para ligar o trem. Ela foi levada ao hospital com ferimentos graves, mas o trem não transportava passageiros, uma vez que era de madrugada, e ninguém na casa ficou ferido.

"A funcionária dirigiu o trem a alta velocidade, consideravelmente acima do normal nesta extensão final dos trilhos, e foi de encontro à casa", disse o porta-voz da empresa de transporte público de Estocolmo, Jesper Pettersson.

O trem descarrilou após o final da linha e passou por cima de uma rua que separa a casa da ferrovia, colidindo com uma varanda e invadindo um quarto no andar de baixo de uma casa, no subúrbio refinado de Saltsjobaden. A polícia investiga como ela teve acesso à cabine e foi capaz de conduzir o trem.