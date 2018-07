Mulher se acorrenta para exigir tratamento para o filho A professora Viviane de Oliveira passou dois dias acorrentada à grade de proteção do prédio do Fórum Central de Porto Alegre para exigir que o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul (IPE) preste toda a assistência que um de seus filhos, de dois anos, precisa no tratamento doméstico de hidrocefalia, doença que provoca crescimento da cabeça por aumento do volume de liquor e das cavidades do cérebro.