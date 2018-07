Mulher se agarra a árvore por 50 min para escapar de enchente

Uma mulher foi resgatada na madrugada de domingo no sudoeste da Grã-Bretanha após passar 50 minutos agarrada em um galho de árvore sobre um rio, após ser levada de seu carro pela correnteza.

As cenas do resgate, na cidade de Umberleigh, no condado de Devon, foram captadas por uma câmera para imagens noturnas instalada em um helicóptero da polícia.

A mulher estava no carro da família em uma estrada quando o veículo começou a encher com a água que subia do rio Taw.

O marido e o filho de 7 anos conseguiram subir e se agarrar ao teto do veículo, mas ela foi arrastada pela correnteza em direção ao rio.

Ela conseguiu então se agarrar ao galho de árvore e esperar a chegada de um barco de resgate, que a retirou com apenas alguns ferimentos leves.

O marido dela disse à BBC que quando a viu sendo arrastada pelas águas pensou que "nunca mais a veria".

As chuvas têm castigado o país neste final de ano, provocando diversas inundações, principalmente na região sudoeste.

