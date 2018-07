Mulher sequestrada é achada morta no interior de SP Um sequestro terminou com a morte da vítima em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na madrugada de hoje, após investigação policial, o corpo de Suemi Nascimento Thomaz, de 32 anos, foi encontrado num canavial na estrada velha de Jardinópolis. O corpo dela estava em estado de decomposição. A mulher, esposa de um proprietário de posto de combustíveis da cidade, foi sequestrada no dia 14 e morta antes mesmo do pedido de resgate. Os sequestradores ainda pediram o resgate e o marido dela pagou parte do que foi pedido. A não libertação da mulher levou à investigação policial, em sigilo. Três homens foram presos.