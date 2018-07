Mulher sobe em mureta e capota veículo na Marginal A baixa iluminação e a falta dos chamados "olhos de gato" que possibilitam ao motorista visualizar um estreitamento de via podem ter contribuído para um acidente, por volta das 2 horas desta madrugada de quinta-feira, 25, na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, entre o estádio da Portuguesa e a Ponte da Vila Guilherme, região do Pari, região centro-leste da capital paulista.