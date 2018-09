Mulher sobrevive à queda do 13º andar de prédio no RS Uma mulher sobreviveu hoje à queda do 13º andar de um prédio situado na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Silva Feijó Soares, de 48 anos, teve a queda amortecida ao atingir os fios da rede elétrica, que se romperam, e seu corpo atingiu o pára-brisa de um veículo Corsa. O caso foi registrado no posto da Polícia Civil do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da cidade como tentativa de suicídio. Segundo a polícia, uma vizinha que conhece a família de Silva contou que ela se atirou do edifício. Silva deu entrada no HPS, às 13h50, em estado grave. No fim da tarde, ela era submetida a uma cirurgia.