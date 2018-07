Mulher sobrevive após carro cair da Ponte Rio-Niterói Uma mulher foi resgatada com vida após seu carro capotar na Ponte Rio-Niterói e cair no mar, na manhã desta segunda-feira. A motorista foi identificada como Marina Pinto Borges, de 22 anos. Após ser resgatada pela Marinha, Marina foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio.