Mulher suspeita de esfaquear padre é presa no RS Uma mulher de 37 anos, suspeita de esfaquear um padre na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi apresentada hoje na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município. Ela foi indiciada por tentativa de homicídio e encaminhada ao Presídio Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre.