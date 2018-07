Mulher tem implante de seio rompido durante jogo de paintball

Uma britânica teve seu implante de silicone no seio rompido durante um jogo de paintball.

A mulher de 26 anos, que não foi identificada, foi atingida em um centro de esportes no sul de Londres durante o fim de semana, mas só descobriu a ruptura na segunda-feira, ao ir ao médico por causa das dores que sentia.

As cápsulas de paintball são disparadas a uma velocidade de mais de 300 quilômetros por hora, mas desaceleram antes do impacto com o corpo.

Elas normalmente contêm corantes de alimentos ou gelatina e podem deixar os participantes do jogo com hematomas se forem disparadas de pouca distância.

O incidente do sábado levou a companhia UK Paintball, que organiza os jogos de paintball no local, a incluir uma nova cláusula no contrato assinado pelos participantes, para avisar que "disparos de paintball podem danificar/romper implantes de seio".

Termo de responsabilidade

"Por conta de um incidente em nosso centro de paintball em Croydon no sábado, nós respeitosamente pedimos que as mulheres com implantes cirúrgicos de seios notifiquem nossa equipe no momento da reserva", diz um comunicado no site da empresa UK Paintball.

"Você receberá informações especiais sobre os perigos de jogar paintball com peitos aumentados e terá que assinar um termo de responsabilidade", diz o comunicado.

Segundo a empresa, as mulheres com implantes receberão mais equipamentos de proteção.

Um porta-voz da empresa disse que eles agora estão tomando precauções para garantir que as mulheres com implantes nos seios evitem ferimentos, mas afirmou que o incidente do sábado foi o primeiro do gênero no país.

"Parte da diversão do paintball é que dói um pouco quando você é atingido, mas em todos os anos em que estamos funcionando nunca vimos um incidente assim", afirmou.

"A mulher envolvida vai se recuperar totalmente, mas queremos garantir que nada parecido ocorra novamente", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.