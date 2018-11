Mulher tem prótese do seio 'engolida pelo corpo' durante Pilates

Uma mulher de 59 anos teve de ser operada para recuperar seu implante de seio que foi "engolido pelo corpo" durante um exercício de Pilates.

Segundo o caso relatado na revista médica "New England Journal of Medicina", a paciente, de Baltimore, Maryland, tinha histórico de câncer de mama e por isso havia feito uma mastectomia bilateral.

Neste procedimento profilático, os dois seios são retirados antes mesmo do aparecimento do câncer e substituídos imediatamente por implantes, o que reduz praticamente para zero a possibilidade de acometimento da doença.

De acordo com o relato dos médicos do hospital Johns Hokpins, o implante escapou durante um exercício respiratório chamado manobra de Valsalva, no qual o praticante expira com força mantendo os lábios e o nariz tapados, o que aumenta a pressão da região toráxica.

A paciente chegou ao hospital dizendo que seu corpo havia "engolido" um dos implantes. Surpreendentemente, ela disse não ter sentido dor.

A prótese foi localizada dentro do corpo da mulher, recuperada intacta e recolocada em seu lugar.

Embora chame a atenção, os especialistas dizem que as chances de algo semelhante acontecer com qualquer outro praticante de Pilates são pequenas.

Pouco antes do incidente, a mulher do caso havia passado por uma pequena cirurgia cardíaca que envolve a separação dos músculos das costelas.

Segundo os médicos, foi pela cicatriz da intervenção cirúrgica que a prótese passou.