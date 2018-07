Mulher tenta entrar na Grã-Bretanha com iguana no sutiã

Um iguana foi encaminhado para um zoológico na Grã-Bretanha depois de ter sido transportado para o país dentro do sutiã de uma mulher. A mulher foi parada no aeroporto de Blackpool, no noroeste do país, depois que um policial percebeu algo se mexendo por baixo do vestido dela, na altura dos seios. De acordo com fontes do aeroporto, a mulher teria admitido que o réptil lhe pertencia e concordou em encaminhá-lo para um zoológico. Ela não será processada. Sue Kendrick, que trabalha no aeroporto, disse que "devido às medidas de segurança em prática, estamos acostumados a confiscar vários itens, mas nunca poderíamos esperar ver uma iguana". O iguana é um gênero de répteis característico das zonas tropicais das Américas: América Central, norte do Brasil e região central do México. Eles vivem em árvores, podendo atingir até 1,80 m de comprimento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.