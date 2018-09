Mulher tenta impedir prisão de marido agressor em SP

Cardoso estava com prisão decretada por tentativa de homicídio e era procurado desde o mês passado. Para surpresa dos policiais, ele estava escondido na casa de praia da própria vítima, na companhia da ex-mulher. Simone ainda tentou enganar os policiais para impedir a prisão do acusado.

As agressões ocorreram no dia 3 de janeiro porque o mecânico não aceitava a separação. Eles eram casados havia sete anos, mas estavam separados há três meses porque o marido proibia que a mulher trabalhasse fora de casa. Simone recebeu socos, pontapés e golpes com um cabo de vassoura. Sua mãe interveio e também foi agredida.

Quando as duas mulheres saíram para pedir ajuda, o acusado avançou com o carro sobre a calçada e as atropelou. As duas mulheres foram internadas com ferimentos no corpo e fraturas no tórax. O acusado prestou depoimento em Peruíbe e foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba. Ele responderá por dupla tentativa de homicídio.