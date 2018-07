Mulher terá de indenizar ex-amante por ofensa na web Uma internauta foi condenada a pagar indenização de R$ 2 mil reais por enviar e-mails ofensivos e fazer injúrias pelo site de relacionamentos Orkut a um ex-amante. Na decisão, a juíza da 9ª Vara de Família, Sucessões e Cível de Goiânia, Vânia Jorge da Silva, argumenta que "os e-mails trazem não só aborrecimentos, mas também danos morais, pelo desconforto e perturbação". Segundo o site do Tribunal de Justiça de Goiás, a juíza ainda afirmou que, pelo Orkut, os insultos se tornaram públicos e acessíveis às pessoas que costumam navegar pela internet. A história começou quando a mulher ajuizou uma ação contra o ex-amante para pedir pensão alimentícia para filha gerada no relacionamento extraconjugal, hoje com 16 anos. Ela argumentou que ele teria seus rendimentos aumentados porque passou a receber pensão como viúvo após a morte da esposa. Mas a Justiça negou o pedido, o que teria desencadeado as ofensas contra o ex-amante por e-mails e pelo Orkut. No processo por dano moral, a mulher sustentou que escreveu os e-mails em momento de desespero e em defesa da filha, que teria problemas psicológicos pela ausência do pai. Ela ressaltou que as ofensas serviram apenas para aborrecê-lo e não geraram dano moral.