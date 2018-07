Mulher usa tranças para puxar ônibus

Uma mulher puxou um ônibus usando apenas o cabelo por mais de 17 metros em Leicester, na região central da Inglaterra.

Asha Rani, de 21 anos, é conhecida como a "Rainha de Ferro" e, usando apenas as tranças, puxou um veiculo de 12 toneladas.

Asha contou com o apoio de Manjit Singh, que já quebrou um recorde ao puxar um ônibus com as orelhas.

Os dois participaram do evento para levantar fundos para uma instituição de caridade que faz campanhas sobre o câncer de próstata.

Agora, o feito de Asha será analisado para saber se a jovem quebrou um novo recorde.