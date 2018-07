Mulher vestida de vaca é presa por desordem nos EUA

A americana Michelle Allen, de 32 anos, foi condenada a 30 dias de prisão por desordem pública na cidade americana de Middletown, no Estado americano de Ohio, de acordo com o jornal New York Post. Ela foi acusada de perseguir crianças e urinar na casa do vizinho. Michelle Allen estaria alterada por consumo de substâncias tóxicas no momento de sua prisão. Ao ser presa, a funcionária de um parque temático local, fantasiada de vaca, ainda teria mandado um policial "chupar as suas tetas". Furiosa, Allen teria ofendido vários policiais durante e depois de ter sido presa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.