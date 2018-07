Mulheres arrojadas conferem glamour adicional a Wimbledon

LONDRES (Reuters Life!) - Quando os torneios de tênis de Wimbledon começaram no All England Club, na década de 1900, os elegantes tenistas usavam chapéus-palheta, mangas longas, calças bem passadas ou vestidos que chegavam ao chão.

Embora Wimbledon continue a ser o mais tradicional dos torneios de tênis, uma vez que é o único torneio do Grand Slam a exigir que os jogadores se vistam de branco, as roupas exibidas nas quadras vêm se tornando mais ousadas.

A cinco vezes campeã Venus Williams causou frisson quando chegou à quadra para sua primeira partida do torneio trajando uma peça única de renda, com um zíper na frente e um decote enorme nas costas.

"É apenas um vestido transado, é um vestidinho simples, os vestidinhos estão muito na moda agora, assim como a renda", disse Williams, falando de sua criação, que parecia priorizar o estilo em detrimento da praticidade.

"Os ombros têm muito drapeado, que também está na moda e é divertido. Eu curto muito zíperes, por isso o zíper na frente é o ponto focal do vestido."

Os organizadores de Wimbledon são bastante ligados à moda, tanto que escolheram a Polo Ralph Lauren para criar os figurinos de seus árbitros, bandeirinhas, boleiros e boleiras. No entorno das quadra, a elegância é a ordem do dia: os organizadores das partidas trajam blazers azuis-marinhos bem cortados, calças creme e boinas.

A atual campeã Serena Williams mostrou ser mais favorável a uma abordagem discreta quando escolheu seu figurino para o torneio deste ano, apesar de ter apostado em acessórios como joias grandes e unhas compridas e roxas, com glitter.

"A inspiração era ser clássica. Então peguei linhas clássicas e as trouxe para o tênis, com um cardigã e o vestido", disse ela a jornalistas.

"Isso me lembrou de algo que poderíamos ter visto nos anos 1960. Eu adoro. É tão feminino, é quase como um baby doll. Acho que é superbonitinho."

O decreto de Wimbledon relativo à cor das roupas é relativamente recente, tendo sido introduzido em 1963, quando o clube decidiu que, com a exceção de um cardigã, suéter ou faixas de cabeça ou chapéus, os tenistas deveriam vestir-se "predominantemente de branco", o que foi modificado em 1995 para "quase inteiramente de branco".

Em um gesto em direção a esse look clássico do tênis, Kate Middleton usou um vestido branco Alice Temperley, em camadas e até os joelhos, quando apareceu no Camarote Real com seu marido, o príncipe William. Foi um traje que teria ficado menos deslocado na própria quadra que o da autoproclamada Lady Gaga do tênis, Bethanie Mattek-Sands.

Com maquiagem facial preta e ameaçadora debaixo dos olhos, Mattek-Sands chegou para jogar usando jaqueta de motociclista, com franjas, enfeitada com bolas de tênis brancas. Completavam o look meias três quartos e um vestido com uma manga só.

A jaqueta, uma colaboração com o estilista britânico Alex Noble, que já trabalhou com Lady Gaga, assegurou que a tenista, número 30 no ranking, se destacasse no torneio, apesar de ter sido eliminada na primeira rodada.

Embora seja menos ousado, o tênis masculino não deixa de contar com alguns fashionistas. O seis vezes campeão Roger Federer demonstra atenção para o estilo; ele regularmente usa roupas esportivas e uma bolsa para raquetes enfeitada com sua própria insígnia dourada, "RF".

Mas os jogadores que levam a ousadia longe demais correm o risco de priorizar a moda, em lugar do esporte.

Em suas regras, o All England Club afirma que "qualquer competidor que aparecer na quadra trajado de maneira considerada imprópria pelo comitê poderá receber falta".