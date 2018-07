Mulheres da Via Campesina ocupam prédio do Incra no RS Centenas de mulheres da Via Campesina ocuparam o prédio do Incra em Porto Alegre por quase cinco horas, nesta sexta-feira, como parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres do Campo e da Cidade. As manifestantes reivindicavam maior agilidade na aquisição de terras para a reforma agrária, fornecimento de água potável para famílias assentadas e desburocratização do Programa de Apoio a Mulher e do Crédito Instalação.