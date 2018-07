Mulheres da via Campesina protestam no RS Cerca de 250 mulheres da Via Campesina abriram as cancelas de uma praça de pedágio em Eldorado do Sul (RS) e ocuparam o pátio do prédio da Receita Federal em Porto Alegre durante a manhã desta terça-feira. O grupo se desloca em dez ônibus e protesta contra o novo Código Florestal - pedindo que o texto seja vetado pela presidência da República - a violência contra as mulheres e o uso de agrotóxicos nas lavouras.